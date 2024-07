Interruzioni continue di erogazione di acqua in città e disservizi | richiesta urgente convocazione Consiglio Comunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali del Comune di Benevento. “Al Presidente delRenato Parente.per discussione e approvazione del seguente Ordine del Giorno: “didiin– Chiarimenti sulle cause dei, in particolare di quello avvenuto nella mattinata del 3 luglio 2024 – Verifica delle azioni intraprese dal Comune di Benevento e dal gestore del servizio idrico GESESA spa al fine della risoluzione delle suddette problematiche”.I sottoscritti Consiglieri Comunali, PREMESSO che da alcune settimane, con l’arrivo della stagione estiva, GESESA spa ha comunicato l’interruzione dell’idrica in orario notturno in alcune zone della; che negli ultimi giorni lenotturne di fornitura disi sono intensificate ed hanno riguardato più aree cittadine, ulteriori rispetto a quelle inizialmente colpite; che GESESA spa ha comunicato in queste settimane le varie, indicando di volta in volta le aree interessate; che il programma di chiusure notturne sarebbe stato causato da “un significativo calo nell’delle sorgenti profonde ed ancor più in quelle superficiali nonché all’eccessivo assorbimento idrico in distribuzione considerate le alte temperature”; che già nella conferenza stampa dello scorso 25 giugno i vertici di GESESA spa avevano rappresentato un quadro decisamente allarmante, prospettando un’estate disagevole con possibili frequenti ricorsi ad autobotti e razionamenti programmati a rotazione su diversi quartieri ed avvertendo che qualora la situazione fosse precipitata sarebbero state allargate le fasce di chiusura della