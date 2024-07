Inferno sulla strada | auto a fuoco traffico bloccato Momenti di terrore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Scene da far weststatale, spari di pistola eincendiate. Sono stati alcunimobilisti a lanciare l’allarme quando si sono ritrovati labloccata in entrambe le direzioni da macchine completamente incendiate. Ancora una volta le strade italiane fanno da scenario a una situazione davvero estrema, da film d’azione. Qualche giorno fa alcuni rapinatori hanno assaltato la sede della Mondialpol nella periferia di Sassari e hanno portato via un bottino da 10 milioni di euro. Diverse banconote da 50 e da 100 euro sono state ritrovate successivamente vicino al furgone usato dal commando armato per portare via il bottino. Il veicolo è stato poi incendiato sotto un cavalcavia alle porte di Sassari. Anche in questa occasione i rapinatori hanno datoad alcuni mezzi.