Independence Day le canzoni che celebrano l’indipendenza americana

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’Day è da sempre una forte ispirazione per la musica: artisti americani e non hanno raccontato nelle loroil 4 luglio da oltre 50 anni. Neil Diamond – America: Nella selezione dei brani legati alla storica giornata partiamo con America di Neil Diamond. Pubblicata nel 1980 nell’album The Jazz Singer, ed stata estratta come singolo l’anno seguente, racconta la storia dell’immigrazione negli States dai primi del novecento ai giorni nostri, divenendo un vero e proprio inno durante i concerti quando appare una grande bandiera sventolare quando il testo recita “Every time that flag’s unfurled / They’re coming to America”. Proprio l’ultima frase è stata modificata da Diamond dopo i fatti dell’11 settembre divenendo “Stand Up For America”.