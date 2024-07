Incidente mortale sul GRA | deceduto un motociclista

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Per unè chiusa la carreggiata sulla a90 “Grande raccordo anulare”. Nel sinistro, sembrerebbe autonomo, èun. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Presente anche la Polizia Stradale. Chiusa un tratto del Raccordo.sul GRA oggi – (ilcorrieredellacitta.com)Sull’A90 “Grande Raccordo Anulare” di Roma è provvisoriamente chiusa la carreggiata esterna, in corrispondenza del km 21,000 all’altezza di Settebagni, a causa di unautonomo che ha coinvolto una moto. Nell’impatto il. Il traffico viene deviato in complanare al km 23,100. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.