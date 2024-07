Immaculate – La Prescelta | parte la terrificante campagna virale

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tra meno di sette giorni l’horror– Laapproderà nelle sale italiane, ma nell’attesa da Adleruna. Per celebrare l’uscita del film nelle sale, infatti, lo studios ha avviato una sorta dicon protagonista Sssinister, una suora in (non tanto) dolce attesa che,ndo dalle strade di Milano, farà il giro della penisola per poi approdare al cinema (trovate il contributo video in fondo alla pagina). Ricordiamo che– Laapproderà nelle sale italiane a partire dall’11 luglio.è stato prodotto dalla Sweeney in collaborazione con David Bernad della Middle Child Pictures. Oltre a Sweeney e Bernad, tra i produttori sono presenti anche Jonathan Davino per la Fifty-Fifty Films di Sweeney, così come Teddy Schwarzman e Michael Heimler per Black Bear, che ha finanziato interamente il progetto e ha gestito i diritti di vendita internazionali.