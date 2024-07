Il sole torna a splendere e risalgono le temperature | riecco l’estate a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ripresa del campo barico con maggiore tendenza a stabilità per i prossimi giorni enuovamente e tipicamente estive. Le previsioni del tempo a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 4 luglio 2024 Tempo Previsto: Fino alle prime luci dell’alba addensamenti nuvolosi lungo il crinale alpino prossimo al confine settentrionale e possibilità per banchi di nebbia su bassa pianura. Proseguimento di giornata con prevalenza di ampioggiamento, a parte la formazione di nubi cumuliformi dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio a ridosso dei rilievi. Su Prealpi, Orobie e alta Val Camonica possibili brevi e molto localizzati rovesci pomeridiani. Ampie schiarite ovunque in serata.: Massime in aumento e comprese tra 27/30 °C; Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C; Zero termico in aumento a 3800/4000 m.