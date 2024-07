Il Marsala spiegato facile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Saline, mare, vento, un delizioso centro storico con un mercato coperto e tante chiese. Il condensato dipotrebbe finire qui, se non fosse, a un certo punto, arrivato il vino che ha preso il nome dalla città. Ma andiamo con ordine, e iniziamo dalla storia di questo vino ossidato così particolare. John Woodhouse, mercante di Liverpool, portava vino e tante altre cose in patria: ma sul vino aveva delle difficoltà, perché dovendo viaggiare a lungo si rovinava facilmente. Per evitarlo, scoprì che andava “fortificato”, quindi reso più alcolico. Questo processo, ottenuto aggiungendo brandy al vino, lo rese ancora più amato dagli inglesi, appassionati di sapori forti. Era nato il Sicily Madeira, venduto anche alla corona. Ma è un altro inglese che capisce l’importanza del territorio di origine e gli dà il nome di, seguendo l’esempio spagnolo e portoghese che ha studiato e che prevede di dare al vino il nome del luogo da cui proviene: è Benjamin Ingham, autore anche del primo disciplinare che dà tutte le informazioni su questo nuovo vino.