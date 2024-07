Idee di look per una vacanza a Marrakech

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024) Marrakesh è una città meravigliosa, ricca di moschee, palazzi e giardini e diventata una delle destinazioni più frequentate dalle influencer e non solo. D’altra parte, è un incanto: la cittadella medievale fortificata della Medina, con le sue piccole stradine affollatissime, è tutta un alternarsi di souk (cioè piccole banchi da mercato) che vendono ceramiche, gioielli, spezie, stoffe insomma, è una città incantevole dove trascorrere qualche giorno dinel periodo estivo. Ecco qualche idea die alcuni dei capi che è indispensabile portare in valigia. Come vestirsi a: cosa tenere presente Se volete fare una passeggiata ae prevedete di visitare moschee e simili, è preferibile evitare abiti troppo stretti o corti: meglio optare per modelli fluidi e ampi.