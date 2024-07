Fognini-Bautista Agut in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Fabiose la vedrà contro Robertonel terzo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. All’età di 37 anni, il ligure sogna di fare una cosa che non gli è mai riuscita in carriera: raggiungere la seconda settimana a. L’occasione è ghiotta perché sulla sua strada, dopo aver ottenuto due belle vittorie contro Van Assche e Ruud, trova lo spagnolo. Niente derby contro Lorenzo Sonego, sconfitto proprio da– anche lui giocatore molto esperto, 36 anni – ma chance interessante che potrebbe non ricapitare.è avanti 7-3 nei precedenti, mentre a livello Slam il bilancio è di 1-1: i due non si sono mai affrontati sull’erba. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 5 luglio alle ore 12 come primo match di giornata sul campo numero 16.