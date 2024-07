Femminicidio Manuela Pietrangeli parla la ex di Molinari | Voleva ammazzarsi l’ho convinto a costituirsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) È stata uccisa a pochi metri dalla casa di cura Villa Sandra in cui lavoravaPetrangeli, la fisioterapista 50enne uccisa a colpi di fucile a Roma. L'ex compagno, Gianluca Molinaro, 53 anni, si è costituito in una caserma dei carabinieri consegnando il fucile con cui avrebbe compiuto l'omicidio. A quanto ricostruito, i due si erano lasciati da 3 anni e avevano avuto un figlio che ora ha 9 anni. L'omicidio è avvenuto intorno alle 14:00, quando il 53enne a bordo di una Smart ha premuto il grilletto contro di lei. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che hanno chiuso la strada, una via senza uscita da cui si accede dalla via Portuense, ascoltando alcuni testimoni, poi medicati sul posto sotto choc dal personale medico.