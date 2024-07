F1 orari prove libere GP Gran Bretagna 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Calendario fittissimo a inizio estate per quanto riguarda il Mondiale di Formula 1. Dopo l’appuntamento in Austria, si torna subito in pista per ilPremio dia Silverstone, inda5 luglio fino al 7. Sul celebre tracciato britannico non mancheranno le curiosità dopo il Red Bull Ring. Una pista dalle caratteristiche simili a quella del Montmelò, condi accelerazioni e curvoni velocissimi. Un test per tutte le scuderie e una delle principali osservate sarà la Ferrari. La Rossa sta soffrendo molto nelle ultime uscite post Montecarlo. La SF-2 fa fatica soprattutto in percorrenza delle curve lunghe da medio-basso carico e questo problema sta incidendo sulle prestazioni di Charles Leclerc e di Carlos Sainz. Sarà interessante capire anche cosa accadrà tra Max Verstappen e Lando Norris.