Europei Random | Olanda-Repubblica Ceca 2-3 2004

Qual è stato l'apice estetico toccato dal calcio che avete potuto vedere nella vostra vita? Ognuno ha la propria risposta, determinata da ragioni anagrafiche, di gusto, e da memorie personali. Siamo affezionati a determinatio Mondiali perché ci ricordano momenti più o meno felici, o comunque intensi e a loro modo indimenticabili. Nell'estate delguardavo calcio per più ore possibili della mia vita. Quando non guardavo il calcio pensavo al calcio, e quando non pensavo al calcio giocavo al calcio. Avevo sviluppato piccoli feticismi inspiegabili: Fabrizio Miccoli coi calzettoni bassi, Fredrik Ljungberg con la cresta rossa e le corse senza palla.