Ecco il calendario della Serie A Enilive Genoa-Inter tra i primi anticipi il 17 agosto

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI - Sono stati conclusi i sorteggi deldel campionato di2024/2025 consultabile sul sitoLega diA. Si parte sabato 17con i, uno dei quali, alle 18:30, vedrà subito protagonista l', come da prassi per i campioni in carica delle ultime stagioni. L'ultima giornata è il 25 maggio 2025. Questa la prima giornata: - Bologna-Udinese - Cagliari-Roma - Empoli-Monza -- Verona-Napoli - Juventus-Como - Lazio-Venezia - Lecce-Atalanta - Milan-Torino - Parma-Fiorentina. Quando i big match? Juventus-Roma,-Atalanta e Lazio-Milan saranno i big matchterza giornata, in programma l'1 settembre. Il primo derbyMadonnina si disputerà alla quinta giornata, in programma il 22 settembre, così come Juventus-Napoli.