Distretto tessile non solo hub Alia rilancia il termo hi-tech

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tra le sfide del futuro delpratese ce n’è una che sta particolarmente a cuore agli imprenditori. Si tratta della questione dello smaltimento dei rifiuti tessili non più riciclabili e della possibilità di usarli come risorsa, in grado di produrre energia fruibile, in un’ottica di economia circolare. Il tema è emerso durante il convegno "senza confini tra tradizione e futuro" per il ciclo di incontri "QN-Distretti-Le sfide dei territori e dei distretti itni", che si è svolto martedì al Museo del Tessuto. Are l’argomentovalorizzatore è stato Alessandro Canovai, direttore area business ambienteMultiutility, durante il panel dedicato all’innovazione e in particolare parlando della realizzazione dell’Hub