Colonizzare altri pianeti il progetto ’Space it up’ decolla anche da Pisa Andare oltre la Terra

(Di giovedì 4 luglio 2024), 5 luglio 2024 – «Questoha due obiettivi: proteggere lae aprire la strada alla colonizzazione umana dei". Sembra un film di fantascienza e invece èit up’, undella durata di tre anni finanziato con 80 milioni di euro dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero dell’Università e della Ricerca che punta a promuovere un futuro sostenibile per lagrazie alle tecnologie spaziali. Dei 33 partner pubblici e privati che fanno parte dell’Università diè in prima linea per dare il suo contributo con 4 progetti di ricerca, chiamati "spoke". Secondo la professoressa Maria Vittoria Salvetti, direttrice di Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale che coordina le attività di Unipi, si tratta di unche potrebbe portare a "garantire la permanenza umana a lungo termine nello spazio extraterrestre everso una società multiplanetaria".