Basket Preolimpico 2024 | altra tripla doppia di Doncic la Slovenia vola in semifinale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lukaancora protagonista nel torneodi: la stella dei Dallas Mavericks realizza un’al Pireo, dopo quella messa a segno nella sconfitta contro la Croazia all’esordio, guidando i suoi nella larga vittoria per 78-104 contro la Nuova Zelanda. 36 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per, in una partita che ha visto lainiziare alla grande con un parziale di 9-27, allungando poi nel secondo tempo dopo che la Nuova Zelanda aveva accorciato nel secondo quarto. Per laè arrivato il secondo posto che vale la, in un girone in cui tutte le squadre hanno chiuso con 3 punti totali (al primo posto la Croazia, eliminata proprio la Nuova Zelanda. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI IL CALENDARIO DELL’ITALIA IL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGIPer quanto riguarda il torneo in corso a Valencia, il Lebano ha trovato una preziosissima vittoria di misura resistendo al tentativo di rimonta dell’Angola, guadagnandosi il secondo posto del Girone B alle spalle della Spagna.