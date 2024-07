Ausl distretto Centro Nord Ferrara Bacilieri diventa direttrice | Sono onorata subito al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) La dottoressa Marilenaè stata nominatadeldi. Nata asi è laureata con il massimo dei voti in “Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione” all’Università die in Pedagogia all’Università di Padova. Ha inoltre conseguito un master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ed un Master di secondo livello in Funzioni Direttive e Gestione dei Servizi Sanitari presso l’Università degli Studi di Bologna. La professionista ha lavorato in ambito riabilitativo dal 1985 presso Aziende Sanitarie della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna e, nel 1993, ha preso servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di