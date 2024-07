Ardea maltrattata e minacciata di morte dal marito decide di restare in casa | L’ho fatto per i nostri 4 figli Poi la fine dell’incubo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Drammatica vicenda che arriva da, in provincia di Roma. Una donna ha denunciato il proprio compagno, esasperata dai continui maltrattamenti subiti, sia fisici che psicologici. Inizialmente però ha deciso di non lasciare l’abitazione a motivo dei suoi 4. Adesso però per la donna l’incubo è finito. Maltrattamenti in famiglia ad: arrestato un uomo – (ilcorrieredellacitta.com)I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno notificato un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere a un 55enne dell’est Europa, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è accusato di aver vessato la propria compagna di 42 anni, moldava, al punto da spingerla, esasperata, a rivolgersi ai Militari dell’Arma per chiedere aiuto.