Allarme super gonorrea | La seconda malattia sessuale più frequente al mondo sta diventando resistente agli antibiotici Il parere dell’infettivologa

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ha fatto molto rumore nei giorni scorsi il “trend preoccupante” emerso dal rapporto dell’ECDC, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che riguarda l’aumento della cosiddetta “”: casi in cui l’infezione a trasmissionediventausati per curarla. I principali media hanno ripreso la notizia parlando di “in Europa”, ma Ilfattoquotidiano.it ha voluto vederci chiaro e ha posto alcune domande alla dottoressa Silvia Nozza, medico infettivologo dell’Unità di Malattie Infettive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele Turro. C’è da preoccuparsi davvero? No, sono casi isolati. Da anni la, che designa la resistenza del batterio al ceftriaxone – che è il farmaco di prima scelta –, è sotto osservazione da parte dell’organismo europeo di controllo delle malattie infettive.