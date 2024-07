AIC Investigator Grant – Call for Proposals 2024 pubblicato il bando

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) “AICfor”,il. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa AIC – Associazione Italiana Celiachia lancia ildi ricerca “AICfor” con l’obiettivo di finanziare i migliori progetti di ricerca scientifica su celiachia, dermatite erpetiforme e sensibilità al frumento non celiaca e migliorare le conoscenze sulla malattia. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione aldi ricerca è il 5 settembre. Ilè destinato a ricercatori senior altamente qualificati con comprovata competenza e prevede un finanziamento complessivo di 450.000 euro. Dal 2013, AIC – Associazione Italiana Celiachia sostiene la migliore ricerca scientifica in Italia su celiachia e dermatite erpetiforme, valutata da ricercatori internazionali (Peer Reviewers) mediante un metodo che garantisce una valutazione tra pari indipendente, oggettiva e trasparente.