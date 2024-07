Agente di Kvaratskhelia a Milano | Summit per il rinnovo col Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’diè aper incontrare il. Secondo round di trattative per ildel georgiano. Di Marzio svela i dettagli dell’incontro imminente. Calciomercato: l’diin città per ilSvolta importante nel calciomercato del: l’di Khvichaè arrivato a, pronto per un nuovo incontro con la società azzurra. La notizia, riportata da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky, apre scenari interessanti sul futuro del talento georgiano. Di Marzio ha rivelato: “L’diè arrivato anella giornata di oggi, previsto pertanto il secondo round tra le parti per ildel contratto e in generale il futuro dell’attaccante“. Un incontro che potrebbe essere decisivo per il futuro di Kvara in maglia azzurra.