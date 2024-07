Wimbledon 2024 super Paolini | battuta la belga Minnen in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) UnaJasminebatte in due set laGreetsul Campo 1 di. Continua dunque in maniera decisa il percorso dell’azzurra, già finalista al Roland Garros, in questa edizionesull’erba inglese., con il punteggio di 7-6(5) 6-2, avanza al terzo turno, dove troverà la canadese Andreescu, in una parte di tabellone sulla carta più leggero visto il ritiro di Sabalenka. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL RACCONTO DEL MATCH Il primo set è una vera e propria battaglia a chi tira più schiaffi alla pallina. Entrambe le tenniste, appena è possibile, spingono parecchio sui colpi alla ricerca di punti più facili, sbagliando spesso e volentieri dei colpi banali. Nei primi quattro turni di, nessuna delle sue riesce a mantenere il proprio servizio, tanti gli errori ma è altrettanto astutaa sfruttare le esitazioni di