Tenta una rapina e aggredisce un uomo mentre aspetta il treno | incastrato dalla videosorveglianza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tolentino, 3 luglio 2024 - È finito ai domiciliari, con braccialetto elettronico, un 32enne (di origine brasiliana) accusato ditaaggravata. I fatti. All’alba del 20 aprile scorso, intorno alle 6, una pattuglia dell’aliquota radiomobile di Tolentino era intervenuta alla stazione ferroviaria, dove era stato segnalato untivo diai danni di un cittadino rumeno. Giunti sul posto, i carabinieri avevano trovato la vittima con una ferita da taglio alla coscia destra,va l’arrivo dell’ambulanza. Nel corso delle indagini era emerso che il rumeno la sera precedente era arrivato alla stazione di Tolentino per prendere une aveva cominciato a consumare bevande alcoliche in alcuni bar; era stato in compagnia di alcuni giovani del posto a cui aveva offerto da bere.