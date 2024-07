Temptation Island 2024 coppia squalificata | chi sono e perché?

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In questi giorni si parla di unadieliminata. Pare che due partecipanti di questa edizione del reality show delle tentazioni siano stati squalificati. Il pubblico ora è curioso di scoprire qual è questache sarebbe stata eliminata dal programma dell’estate di Canale 5 di Maria De Filippi. A svelare qualche dettaglio in più su questa indiscrezione è Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello. A parlarne la prima volta è stato il settimanale Novella 2000 e poi è stato tutto confermato dall’esperto di gossip nelle scorse ore. Ma vediamo insieme qualesarebbe statae il motivo.unasarebbe stata eliminata Leggi anche:quando finisce: data ultima puntata e calendario Leggi anche:, Tony e Lino indignano: sul web la bufera Unadisarebbe stata, secondo quanto ha rivelato Novella 2000.