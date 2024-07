Squash a Jobber | l’Ex AEW e STARDOM Sadie Gibbs debutta in Italia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ad Ottobre torna in azione lacon “Final Bout 3”, in programma Sabato 12 Ottobre a Cesate (MI); già escono i primi nomi per lo Show.inPrimo nome nuovo per la SAJ è-AEW e: Classe 1992, la lottatrice inglese hato sul ring nel 2017, dove lotta in BEW e Pro Wrestling EVE; NEL 2019,in AEW e, ma nel 2020 si ferma a causa della Pandemia e per concentrarsi sulla carriera di Personal Trainer; ritornata in azione, ha lottato nella MARVELOUS in Giappone e nella West Coast Pro negli USA; tuttora detiene in Germania il DWA Ladies Title, vinto contro ODB nel 2019.è anche molto attiva sui social, dove ha anche un profilo OF molto seguito ed ha posato anche per diversi servizi su Playboy Altri atleti annunciati, aperte le prevendite Fra gli altri nomi annunciati per lo Show di Ottobre, lo SAJ Openweight Champion Luke Jacobs, il Luchador AA e GCW Arez e l’no (e primo SAJ Openweight Champion) Adriano.