Si è tolta la vita Choc in tv l’estremo gesto della famosa Morta a 52 anni era l’amato volto del programma

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lutto nel mondotelevisione per l’improvvisa scomparsa di una delle protagoniste del reality show di MTV. La notiziamorte dell’exdel, amatissimo dai giovani degliNovanta, è stata confermata dalla famiglia al sito TMZ. Secondo quanto riporta il sito, la 52enne si èlanella sua casa dell’Illinois, dove si era trasferita da poco dalla California. La famiglia ha confermato la notizia a TMZ , dicendo che èsuicida. Si era trasferita di recente dalla California all’Illinois per prendersi cura dei familiari e stava lottando con la sua salute mentale, oltre a riprendersi da un incidente di skateboard, ha spiegato la famiglia52enne sempre a TMZ. Sui social si leggono centinaia di messaggi di cordoglio e ricordo per quella ragazzina che era diventata una delle più amate del celebrein onda sul canale MTV.