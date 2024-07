Selvaggia Lucarelli e la storia del numerologo che dà consigli ai malati di tumore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sul Fatto Quotidiano di oggiracconta ladi Alberto Ferrarini. Ex insegnante di scuola guida a Cornuda in provincia di Treviso, è diventatoe mental coach oltre che maestro della Conoscenza. Perché sostiene di essere stato visitato in sogno da Gesù o Leonardo Da Vinci. E ha ricevuto gli endorsement di Beatrice Valli, Leonardo Bonucci, Red Ronnie, Fedez. Oltre che soldi. Per le sue prestazioni Ferrarini si fa pagare tramite bonifici da girare alla società americana Ticketneedle Llc, con sede operativa a Budapest. Anche se ha ereditato insieme al fratello e alla sorella le Autoscuole Lunardon tra Montebelluna, Vidor e Cornuda. Alberto Ferrarini Il Fatto raccoglie tre testimonianze di quando Ferrarini era ancora un insegnante di scuola guida: «Avevo 18 anni.