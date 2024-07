Pronto Soccorso italiani – Il Nursing Up indica i tre peggiori pronto soccorsi d’Italia si trovano tutti al Sud dalla Campania alla Sicilia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Icontinuano a essere sovraffollati e in perenne sofferenza e si confermano il grande anello debole del nostro Servizio sanitario nazionale.Up, ecco i tre: “Turni anche di 16-17 ore per coprire l’assenza dei colleghi e compensare quella degli Oss, con una drammatica esplosione di casi di demansionamento” Come denunciano infatti dal sindacato degli operatori sanitari, “Nel caso degli infermieri dei, poi, siamo di fronte a situazioni intollerabili: turni anche di 16-17 ore per coprire l’assenza dei colleghi e compensare quella degli Oss, con una drammatica esplosione di casi di demansionamento. Ed ecco che, giorno dopo giorno, aumentano le richieste di trasferimento, proprio per quelle condizioni di lavoro inaccettabili, fomentate da aggressioni e violenze, che in Italia, in particolar modo in estate, sfiorano i 4-5 casi a settimana”.