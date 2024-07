Nesser l’altro Nord Il giallo diverso che viene dal freddo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Come nasce il boom del noirico? Essenzialmente, e soprattutto commercialmente, con lo svedese Stieg Laon e la sua efficace trilogia sugli uomini che odiano le donne, ma gli appassionati del genere riconoscono come capostipite Henning Mankell, autore dei libri sul tormentato commissario Kurt Wallander (peraltro è bellissima la serie tv prodotta dalla Bbc con un Kenneth Branagh sensazionale). Ma tutto l’estremoEuropa vanta prodotti noir da esportazione: la Svezia ha due Regine come Camilla Lackberg e Liza Marklund; la Norvegia schiera un peso massimo come Jo Nesbø col suo inguaiatissimo poliziotto Harry Hole; la Danimarca ebbe prima Peter Høeg col suo senso di Smilla per la neve, che negli anni ’90 fece scoprire un mondo rosso sangue sotto il ghiaccio, e oggi mette in campo i bestseller di Jussi Adler-Olsen; la Finlandia (Paese da 5 milioni di abitanti e 13mila libri pubblicati ogni anno) merita attenzione con Matti Rönkä; e addirittura la piccola Islanda ha sfondato in libreria grazie ai romanzi di Arnaldur Indriðason.