Mercato Napoli insidia concreta per Lukaku | l’annuncio dall’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilcontinua il suo lavoro sul, con Romeluche resta l’obiettivo principale per l’attacco. Intantosi registra una possibileper gli azzurri. Il DS del, Giovanni Manna, sta proseguendo il suo lavoro su vari fronti, con diverse trattative ormai verso la definizione. Altre invece sono attualmente in stand-by, come ad esempio quella inerente a Romelu. Il bomber belga ha dato la sua disponibilità al suo trasferimento in azzurro, ma fin quando non uscirà Osimhen, non si potrà sbloccare l’affare. Intantospunta un’per gli azzurri., affarea rischio:provenienteIn casasi continua a lavorare su diverse trattative di, mentre altre sono attualmente bloccate.