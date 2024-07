Max Angioni | vita privata carriera e guadagni del comico italiano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Maxè il volto nuovo della comicità italiana col suo modo di fare irriverente, sbarazzino e dissacratorio. È stato scelto come volto per lo spot di Mediaset Infinity ed è anche conduttore de “Le Iene”, a dimostrazione di come sia il personaggio del momento nel mondo dello spettacolo. Ladi MaxSi dice che Max, sin da bambino, raccontasse barzellette molto divertenti che facevano ridere compagni di classe e adulti. Nato a Como il 3 dicembre 1990, dopo aver finito le superiori si è iscritto all’Accademia del Teatro di Milano e al Teatro in centro per nutrire l’attore che era in lui e rafforzare la sua vena comica. Nel 2018 Max arriva al prestigioso palco di Zelig a Milano, dove ritornerà più volte nel corso della sua