Master Dodici podi e tre maglie tricolori per la Track & Field ai Campionati Italiani di Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)con treper gli atleti dellaGrosseto aisu pista nella categoria Over 35 di. Bissano il titolo 2023 Marcella Municchi e Claudio Nottolini, mentre torna alla vittoria Biagio Giannone. Mezzofondo e marcia si confermano anche a livello nazionale punto di forza della società grossetana con sei medaglie per settore. Giovanni Stella chiude invece quarto marcia M60, Renato Goretti quinto sia nei 400 che nei 1500 M70, Maurizio Marandola decimo marcia nella categoria M60, Michele Rossato dodicesimo 5000 M55 e Massimo Passalacqua tredicesimo 400 M65. Ottime prestazioni per i portacolori maremmani dellaa Firenze nella 84esima "Notturna di San Giovanni" importante ritorno in gara dopo otto mesi per Joachim Nshimirimana con vittoria di categoria over50.