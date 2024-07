LIVE Sinner-Berrettini 7-6 7-6 2-6 7-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | la spunta il n 1 ma onore a Matteo

Leggi tutta la notizia su oasport

23.40 L'amarezza per aver persoè immensa. Oggi ha dimostrato che in questo torneo, tolti forse i soli, Alcaraz e Djokovic, avrebbe potuto battere veramente chiunque. Era da semifinale. L'augurio è che possa tornare a giocare con continuità nell'arco dei mesi, per poi ripresentarsi a2025 da testa di serie. Se tutto girasse per il verso giusto, un giornopotrebbe vincere questo torneo. 23.39 Al terzo turno, venerdì 5 luglio,affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, che a sorpresa si è sbarazzato al quinto set dell'olandese Tallon Griekspoor. 23.36 "Innanzitutto io esiamo molto amici, è difficile doversi affrontare, poi qui al 2° turnoOggi una partita di altissimollo, ho avuto anche un pizzico di fortuna nei tre tie-break.