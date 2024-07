Labbra al bacio perfette e voluminose per festeggiare il Kiss Day 2024 | 3 prodotti da avere

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Iperfetti perilDay? Sono 3 must have firmati Astra pensati per, glossate e impeccabili tutto il giorno Ilè diventato, nel tempo, un momento iconico che rimane impresso nella memoria collettiva ma anche, e soprattutto, un gesto universale che trascende tempo e spazio. In occasione del WorldDay, che dal 1990 si celebra il 6 luglio, Astra Make-Up, beauty brand Italiano con 35 anni di expertise che parla il linguaggio del self-love offrendodall’altissima performance, presenta la sua collezione di iconici. Perché non importa con chi, dove, come o quando, l’importante è che il make-upsia ready-to-. SLEEPOVER LIP MARKER È il pennarelloper chiunque cerchi un prodotto che coniughi comfort e praticità in un’unica soluzione.