Imprenditore ucciso Il padre di Bozzoli | non so dove sia Giacomo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) «Sono nel letto, ho fatto un mezzo infarto.? Non lo so davvero». Sono le parole di Adelio, ildicondannato all'ergastolo per la morte dello zio Mario e svanito nel nulla dopo la sentenza della Cassazione. Adelio ha risposto al telefono e ha detto di non sapere nulla sul figlio, 39enne, che risulta essersi connesso a whatsapp l'ultima volta la notte del 24 giugno scorso. Poche ore dopo il verdetto della Cassazione, i carabinieri si presentati a casa di, a Soiano del Garda, sulla sponda bresciana del lago, ma non hanno trovato nessuno. Non lui, ma nemmeno la moglie e il figlioletto. Scappato? Solo allontanato in attesa di costituirsi in un carcere "comodo", magari a Verziano, sicuramente miglior del sovraffollato Canton Mombello? Per ora tutto tace.