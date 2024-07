Il primo consiglio comunale Il presidente è Samuele De Luca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lunedì si è riunito per la prima volta ildella nuova legislatura.De(Pd) e Annalisa Pittalis (FdI) sono stati nominati rispettivamentee vicedel. Sono state inoltre presentate e approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nei prossimi cinque anni. Infine è stata nominata la commissione elettorale. Ecco i componenti del. Per il Pd sono stati eletti Michele Mazzotti (capogruppo),De, Bianca Maria Manzi, Federica Ferdani, Roberto Fabbrica, Ivan Domeniconi e Achille Abbondanza. Lista civica Per Cervia: Rossella Fabbri (capogruppo). Lista civica Con Missiroli sindaco: Samanta Farabegoli (capogruppo).