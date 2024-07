Il Partito Gay sfida il Pd | Sul matrimonio nessun sostegno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sui diritti solo passerelle e belle parole, ma scarseggiano i fatti. Il mondo LGBT+ chiede il conto alDemocratico. Sul referendum relativo alegualitario, diritto fondamentale per riconoscere la piena dignità a tutte le coppie, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, o identità di genere, i democratici continuano a distinguersi per tentennamenti. Quando venne presentata, nel gennaio del 2022, la proposta di legge i vertici Dem di allora da Letta a Zan non si presentarono. Mentre oggi delle cinque Regioni, governate dai progressisti, infatti, solo la Sardegna, guidata dalla neo presidente Todde, avrebbe risposto concretamente al quesito posto dal Comitato SiEgualitario eGay LGBT+.a risposta, invece, sarebbe arrivata dalla Campania, dalla Toscana, dalla Puglia e dall'Emilia Romagna, fino a qualche giorno fa guidata dal presidente delStefano Bonaccini.