Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilha recentemente lanciato la sua nuovissima maglia casalinga per la stagione 2024/25, con il logostampato sulla parte anteriore. Per la maggior parte di noi sostenitori del Regno Unito,sarà un nome sconosciuto a molti, ma usato silenziosamente dalla maggior parte di noi che ha accesso alla tecnologia moderna. I gigantitelecomunicazioni con sede negli Stati Uniti creano dispositivi CPU che sono ampiamente inseriti nei nostri telefoni cellulari, laptop e, più di recente, veicoli elettrici. Dopo che il precedente sponsor TeamViewer hato che non avrebbe rinnovato con il club nel 2022, ilha dovuto tornare sul mercato e non era probabile che le offerte fossero a corto di offerte.