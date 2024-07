Guida galattica ai quarti di finale di Copa América

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Seppure con un notevole ritardo di epica e mistica, almeno da un punto di vista di sincronia, il Sudamerica si è finalmente allineato all’altro lato dell’Oceano: ididell’Europeo sono ora pronti a sovrapporsi a quelli della, che è appena uscita dalla fase a gironi – saltando l’orpello novecentesco degli ottavi di– e si prepara a vivere lo psicodramma dell’eliminazione diretta. Ora il tabellone vedrà sfidarsi, da una parte e dall’altra, le prime e seconde classificate dei gironi, in una formula che sembra studiata per condurre a unatra Argentina e la migliore sfidante: l’Albiceleste, che ha stravinto il suo girone con Canada, Perù e Cile, dovrà liberarsi della seconda classificata del girone B (l’Ecuador) per poi ritrovarsi, in semi, potenzialmente ancora una volta di fronte alla seconda classificata del suo girone (si sfideranno infatti Canada e Venezuela).