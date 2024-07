Golpe di Macron mossa disperata prima dei ballottaggi E Le Pen accusa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È una delle settimane più calde degli ultimi decenni a Parigi. Ed almeno questa volta non tanto dal punto di vista meteorologico. Il primo turno delle elezioni legislative francesi ha dato un risultato inequivocabile: ha vinto il Rassemblement national di Marine Le Pen con il 33%, seguito dalla coalizione di sinistra, il Nuovo fronte popolare, al 28%, e dai centristi dial 21%. In altre parole, un'affermazione netta dell'underdog d'Oltralpe, ed una sconfitta per l'algido Presidente. Questo per quanto riguarda il primo tempo, ma come in una partita di calcio bisogna aspettare il novantesimo minuto per conoscere il risultato finale, ed assegnare la maggioranza della prossima Assemblea legislativa. Quello che verrà fuori dopo idel 7 luglio (solo in 76 circoscrizioni su 577 c'è stata un'elezione nel primo turno).