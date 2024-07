Gli scritti inediti di Gabriele D' Annunzio per Eleonora Duse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Erbe parole et pietre/son materia di virtù/a presso certi filosofi/matti e insensati”. Il verso, in calligrafia nobile e arrotondata, è una citazione da Giordano Bruno (l'originale, l'eretico infiammabile, da cui Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale degli italiani ha preso il nome e non solo). Il verso campeggia sulla copertina ingiallita, e sudi essa pare addensarsi la polvere dei secoli, detto dannunzianamente. Poco sotto, in epigrafe, si legge: «La follia non è più ricca di te», frase dedicata alla sua, roba ripescata in un vecchio taccuino di inizio ‘900, giusto per attribuirsi con orgoglio «la matta insensatezza della citazione», certificano gli esegeti. Ecco. Questo è l'incipit di - appunto - di Erbe parole e pietre, il nuovod'dedicato alla: ossia un inedito che si materializza tra gli oltre 15mila libri e bozze, e manoe 1000 lettere, carteggi, appunti, cartoline provenienti dal fondo Mario Paglieri appena acquisito cash, senza alcuna sovvenzione pubblica - dal Guerri, reincarnazione del Vate che oggi ritrova il suo lato oscuro della Luna.