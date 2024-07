Germania-Spagna in tv | data orario e diretta tv Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La vittoria in rimonta sulla Georgia ha regalato allai quarti di finale di, dove affronterà i padroni di casa della. La nazionale di de la Fuente ha meritato un posto tra le prime otto d’pa grazie al 4-1 rifilato alla Georgia, e finora è la squadra che più ha convinto in questopeo. Contro la formazione di casa però arriva un test probante, in una sfida che promette grande spettacolo. La partita andrà in scena alle ore 18.00 di venerdì 5 luglio alla MHP Arena di Stoccarda, e sarà trasmessa intv in chiaro su Rai 1 e per gli abbonati su Sky Sport Uno, mentre lo streaming sarà affidato a Rai Play, Now e SkyGo. Sportface.it seguirà l’evento incon un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.