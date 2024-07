Fortezza del 1500 in vendita | si trova su una scogliera dell’isola di Capraia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 - Possedere unadel, su un’isola nel cuore dell’Arcipelago Toscano è un sogno che può diventare realtà. Nell'Isola dila Lionard Luxury Real Estate ha in, in esclusiva, una proprietà unica al mondo: unacinquecentesca costruita su una, a 100 metri sul livello del mare, circondata da tre ettari di terreno, conosciuta come Forte San Giorgio. L'isola diè un paradiso ecologico: solo il 3% del territorio è abitato, mentre il restante 97% è parco nazionale e il mare che la circonda è santuario marino. Per secoli, l'isola è stata un luogo d'importanza strategica, oggetto di attacchi da parte dai corsari ottomani e, per un breve periodo, conquistata anche dagli inglesi.