Folla in lacrime per Abdou | Aiutiamo questa famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Unain, ieri pomeriggio, ha presenziato all’apertura della camera ardente del piccoloDiokhane, il 12enne morto sabato per annegamento. Compagni di classe, falconaresi comuni e le autorità comunali, sindaco Stefania Signorini compresa, hanno raggiunto la Casa funeraria Pieroni per portare conforto alla mamma, il papà e i tre fratelli di "Abi", volato via davvero troppo presto. Ora la salma, nei prossimi giorni, sarà rimpatriata in Senegal, come anticipato dal Carlino. Per tali motivi è stata anche avviata una raccolta fondi dedicata e diffusa, su Facebook, anche dallo stesso primo cittadino: "Un grandissimo dolore, il cuore spezzato – ha rimarcato la Prof –. Non l’ho mai fatto, ma mi sento di chiedere a tutti voi amici la massima vicinanza a unaannichilita e disperata.