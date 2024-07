Cosa dovrebbe cambiare rispetto alla circolare del 2022

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Addio ai cellulari in classe, almeno per quel che riguarda i giovani studenti delle scuole elementari e medie. Questa è l’indicazione – l’ennesima dall’inizio del suo mandato – annunciata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. In attesa dpubblicazione delle linee-guida per l’anno scolastico 2024/2025, emergono già le prime difformitàa quelladatata 19 dicembre delin cui arrivò la prima stretta sull’utilizzo degli smartphone all’interno delle classi di studio. LEGGI ANCHE > È in arrivo una nuova stretta sull’uso dei cellulari in classe Piccola premessa per approcciarsi a questo approfondimento. A oggi non sono state ancora pubblicate –ro farlo nelle prossime settimane – le linee guida scolastiche per l’anno 2024/2025.