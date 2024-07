Chiara Ferragni | continua il declino il suo primo negozio a Milano chiuderà ad agosto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sarebbe una delle conseguenze che si sono abbattute sudopo il pandoro gate. Il settimanale Chi rivela che sarebbe pronto a chiudere uno tra i negozi più famosi e storici del brand, quello di. Era il 26 luglio 2017 quando è stato inaugurato ilmonomarca di, in via Capelli, il passaggio che collega Corso Como a piazza Gae Aulenti. Era stata la stessaad annunciarlo sui social postando la vetrina pronta e non nascondendo l’emozione del momento. Al suo interno si trovano le collezioni del suo marchio,Brand, dalla sua linea di scarpe agli abiti, dalle borse agli accessori. Sui social l’annuncio era stato completato con un video della sua prima visita allo store (con tanto di “facciata” contro il maniglione).