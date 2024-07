Cavenago crolla la balaustra di un balcone | due uomini travolti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024)Brianza (Monza e Brianza), 3 luglio 2024 – L’incidente poco dopo mezzogiorno in via XXIV Maggio, strada centrale della cittadina a pochi chilometri di distanza da Monza:all’improvviso il parapetto di undi una villa storica in ristrutturazione. Il proprietario dell’immobile e un amico, che stavano effettuando un trasloco e si trovavano in quel momento proprio sotto il, sono stati investiti da pezzi di calcinaccio. Immediatamente sono partite le chiamate al 112. Sul posto la centrale operativa di Areu ha subito inviato l’elisoccorso assieme ad ambulanze e automedica. I soccorritori, vista la zona priva di un terreno pianeggiante su cui far atterrare l’elicottero, si sono dovuti calare con delle funi. L'elisoccorso è alla fine potuto atterrare nella zona del campo da calcio dell'oratorio.