Caso Scurati la Rai sospende Serena Bortone per sei giorni

(Di mercoledì 3 luglio 2024) I vertici della Rai hanno sospesoper seiper aver denunciato una censura dell'azienda nei confronti dello scrittore Antonio, in occasione della trasmissione "Che sarà" andata in onda prima del 25 aprile. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento disciplinare aperto dalla tv di stato, che ha anche audito la conduttrice nel corso delle scorse settimane. Sulla "sospensione" c'era stata già un'anticipazione dell'ad Roberto Sergio alla Festa dell'Innovazione del Foglio, lo scorso 8 giugno: "Meritava di essere licenziata, ma l'ascolteremo", aveva detto l'amministratore delegato Rai, spiegando che la mancata ospitata dello scrittore era avvenuta per ragioni economiche e non di censura politica. "Nel mondo di TeleMeloni,viene sospesa per aver scritto sui social che non sarebbe andato in onda nel corso del suo programma un monologo sul 25 aprile di Antonio