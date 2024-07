Camorra | fatti vecchi e senza riscontri Francesco Sandokan Schiavone torna al 41 bis

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Caserta (CE). Si chiude dopo appena tre mesi la collaborazione con la giustizia didetto, storico boss del clan dei Casalesi. La notizia del suo pentimento risale al 29 marzo scorso. Da allora,è stato ascoltato più volte dai magistrati ma non avrebbe fornito alcun elemento utile per far luce su delitti ancora irrisolti legati all’attività criminale del clan dei Casalesi, ma avrebbe riferito sologià noti o lontani nel tempo. A riprova di ciò, il fatto che in tre mesi non sia stato depositato alcun verbale agli atti dei processi in corso o in allegato a nuove ordinanze. L’orientamento maturato in seno alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli è quindi quello di interrompere la collaborazione con la giustizia di, che ora lascerà il programma di protezione e tornerà alla detenzione in regime di 41 bis.