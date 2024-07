Calcio gli ultras contro Marchisio La replica ex calciatore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La reazione dell’exPolemica in atto in casa Juve. L’exbianconero, Claudioè stato insultato dopo alcune dichiarazioni sui tifosi del Torino. Gligli hanno risposto con uno striscione molto duro., in un podcast aveva parlato dei tifosi del Torino. «Abbiamo un cuore grande ma non caloroso come quello di Roma. Il derby è acceso soprattutto grazie alla tifoseria del Torino. Sono loro l’anima della sfida. Mentre i sostenitori della Juve sono sparsi un po’ ovunque». Una dichiarazione che non è piaciuta alla curva della Juve che ha ben pensato di esporre uno striscione fuori dallo stadio di Torino. Leggi anche: Quante dediche per Federica Pellegrini, daa Cremonini «Da giocatore lacchè della società, da disoccupato sei un rinnegato! E nella vitauomo di m».